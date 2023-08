Un euro con scontrino per riscaldare la pastina della figlia | ecco dove è successo

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn un lido una coppia deve pagare un(con regolare) perlaper ladopo aver affittato ombrellone e due lettini. E’a Bacoli, località marina alle porte di Napoli, e il fatto è stato segnalato al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, con la foto dello. “Arrivano segnalazioni da più parti – afferma Borrelli –, casi in cui a turisti e a bagnanti, da Nord a Sud, viene chiesto il pagamento di servizi aggiuntivi inesistenti come il taglio del tramezzino o la richiesta di cubetti di ghiaccio. Proprio a Bacoli il sindaco JosiRagione si è fatto sentire per un altro lido che aveva negato l’accesso ai bagni a una bagnante...