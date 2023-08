Ultime uscite e novità su Netflix agosto 2023

(Di mercoledì 23 agosto 2023) È una delle piattaforme internazionali dello streaming più apprezzate, in grado di proporre serie tv sulle quali l’attenzione del pubblico è sempre molto elevata: da Stranger Things a The Crown, passando per Ozark, House of Cards e Bridgerton, ogni nuovo arrivo della media company statunitense rappresenta qualcosa di unico nel panorama televisivo globale. Ma, negli ultimi anni, anche lecinematografiche hanno raccolto enormi consensi di critica e pubblico, arrivando spesso fino agli Oscar: pensiamo a Mank ed a Storia di un matrimonio, senza dimenticare Roma, Il processo ai Chicago 7, The Irishman e molte altre ancora. Prima di imporsi come casa produttrice, però,nasce come servizio on demand sul quale trovare un ampio catalogo di film, serie tv e documentari provenienti da tutto il mondo, e la piattaforma italiana non fa ovviamente ...

... era tornato in campo dopo uno stop di due mesi) non ha trovato nelle duedi Toronto e ... ma se la benzina messa nel motore in questedue settimane dovesse entrare in circolo, i suoi ...L'argentino piace al Torino, al Betis e al Bornemouth, e nelleore si sarebbero mosse anche ... Ora attenzione rivolta allee agli esuberi: Saelemaekers ha individuato nel Betis la tappa ...I bilanci delle forze politiche, resi pubblici nellesettimane, confermano che la Lega non ha badato a spese per la campagna elettorale. Fino a ... che comunque ha avuto piùche introiti ...

Nuove collezioni make-up autunno 2023: le ultime imperdibili uscite ... Cliomakeup

In occasione di una presentazione alla Gamescom 2023, Ubisoft e Level Infinite hanno annunciato il titolo finale di Assassin's Creed Codename Jade. In maniera forse poco sorprendente, il gioco si ...La Roma vede sfumare Zapata, spunta la suggestione Lukaku in prestito dal Chelsea: la Juventus ripensa a Morata se parte Kean, l'Inter vicina a Pavard ...