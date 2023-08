Ultime notizie Usa | via libera a vendita armi per 500 mln $ a Taiwan Ucraina | truppe di Kiev a Robotyne

Leggi su ilsole24ore

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il leader della Wagner, Prigozhin è nell’elenco dei passeggeri, “tutti morti” di un suo aereo precipitato in Russia. Tra gli altri anche il suo n.2 alla Wagner, Utkin. Secondo i mercenari, “il jet è stato abbattuto dai russi”. Per i filorussi di Zaporizhzhia, Prigozhin e Utkin sono morti. Per la Casa bianca la morte dell’ex chef dello zar non sarebbe una sorpresaL’Italia, per voce della premier Meloni, rinnova il proprio sostegno al presidente ucraino Zelensky: “Al fianco dell’senza esitazioni. La Russia deve porre fine alla sua politica di occupazione e ritirare le sue