Ultime Notizie – “Un fenomeno | è nell’Olimpo azzurro con Mennea e Consolini”

(Di mercoledì 23 agosto 2023) “Ieri Gimbo ha dimostrato ancora una volta di essere un atleta fenomenale, che sa trasformarsi nelle occasioni che contano. Sono estremamente felice per lui, con il titolo mondiale all’aperto ha chiuso un ciclo incredibile che nessun altro atleta italiano ha mai realizzato”. Così all’Adnkronos il presidente della Fidal Stefano Mei, all’indomani del titolo mondiale nel salto in alto di Gianmarco ‘Gimbo’ Tamberi, ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. “A mio parere èdegli atleti azzurri con Pietroe Adolfo, il grande discobolo che ha gareggiato negli anni ’40 e ’50 vincendo tutto – aggiunge l’ex campione europeo dei 10.000 metri -. Mi ha fatto emozionare ancora una volta come a Tokyo e anche a Eugene, dove in condizioni precarie fece una gara eccellente finendo 4°, secondo me la migliore della ...

Si rinnova il bonus trasporti e si potrà richiedere dal 1 settembre: leconfermano il rinnovo del bonus trasporti 2023 per l'acquisto di biglietti e abbonamenti mensili, plurimensili e annuali per l'uso di mezzi di trasporto pubblico locale, regionale e ......10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiParapendio precipita in fase di decollo: ferito un ...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Brics, Putin: "Rinnoveremo accordo grano a nostre condizioni" Sky Tg24

Dopo aver rappresentato una delle poche note positive della stagione 2022-23, con 54 presenze, 3 gol e 10 assist, Filip Kostic è finito nelle retrovie del progetto Juventus, tanto da ritrovarsi sul ...Arthur non sempre avrà 5-6 metri per impostare, ma ha già dimostrato di non essere quello visto negli ultimi 2 anni. Italiano ha lanciato Kayode che è un giovane che secondo me farà benissimo anche in ...