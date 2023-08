Ultime Notizie – Toto Cutugno | funerali domani a Milano

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 23 agosto 2023) ”Non ci sarà camera ardente per, ma direttamente i”. A dirlo all’Adnkronos è Danilo Mancuso, amministratore delegato di Dm Produzioni, la società di management che rappresenta il cantautore morto ieri all’età di 80 anni. Contrariamente ad alcuneche indicavano il Comune diincaricato di allestire una camera ardente – Palazzo Marino ha già smentito – il manager assicura che si è deciso di organizzare unicamente la cerimonia funebre. Le esequie si terranno quindimattina alle 11, nella Basilica dei Santi Nereo e Achilleo, in via Argonne 56 a. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione