Ultime Notizie – Stupro Palermo e caccia a video | Garante avvisa Telegram | “Conseguenze”

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Ilprivacy mette in guardia sulle, anche di natura penale, della diffusione e condivisione dei dati personali della vittima dellodie dell’eventualerealizzato. A seguito di numerosestampa su una “alle immagini” scatenatasi nelle chat, l’Autorità – con due provvedimenti d’urgenza – ha rivolto un avvertimento ae alla generalità degli utenti della piattaforma, affinché venga garantita la necessaria riservatezza della vittima, evitando alla stessa un ulteriore pregiudizio connesso alla possibile diffusione di dati idonei a identificarla, anche indirettamente, in contrasto, peraltro, con le esigenze di tutela della dignità della ragazza. Ilricorda che la ...

... lesu tecnologia, gadget, ambiente, salute e diritti. Iscriviti subito " Segnare sul ... i nostri approfondimenti Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente, salute e diritti. Iscriviti subito " Segnare sul ... i nostri approfondimenti Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...

Ultime notizie. Kiev: droni russi contro i granai di Odessa Il Sole 24 ORE

La Supercoppa Primavera è della Roma: battuto 0-1 al Via del Mare il Lecce Quasi 7000 persone presenti al Via del Mare per l'appuntamento della Supercoppa… Leggi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...