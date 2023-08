Ultime Notizie – ‘Seamless M4T’ | la rivoluzione di Meta per parlare e farsi capire in 35 lingue diverse

(Di mercoledì 23 agosto 2023)nella propria lingua ed essere compreso in tempo reale da altre persone che parlano fino a 35. E’ lache si appresta a lanciarePlatform, la società di Mark Zuckerberg, conun chatbot che combinatecnologie di intelligenza artificiale e che consentirà di ridurre le barriere linguistiche tra persone diparti del mondo. La traduzione tra parlato e parlato per ora coinvolge solo 35 idiomi – ha spiegato l’azienda di Palo Alto – ma da testo scritto a parlato Seamless M4T arriva a coprire fino a 100. Una enorme semplificazione, nella visione di Zuckerberg, le interazioni tra utenti di tutto il mondo nelverso dove ...

... lesu tecnologia, gadget, ambiente, salute e diritti. Iscriviti subito " Segnare sul ... i nostri approfondimenti Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...Ledi Avantea guarda al mondo e i fondi puntano (anche) sui cavalli di Carlo Festa Intercos, ... Guarda i video Leper approfondire Gli approfondimenti delledi Finanza e ...... come e da quando scatterà Stando a quanto riportano le, tra nuovi possibili condoni fiscali e sanatorie, come quella proposta dal vicepremier Matteo Salvini per chi ha debiti entro i ...

Putin: In Ucraina per fermare guerra di sterminio dell'Occidente. LIVE Sky Tg24

Sepe alla Lazio, ma Lotito paga solo metà stipendio: i dettagli dell’accordo raggiunto tra il club capitolino e la Salernitana... Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del ...Sassari «Una vicenda di cattivo gusto che non rende onore né all’ospitalità italiana né a quella sarda, visto che la struttura si trova in Gallura. Derubricherei il caso a un errore personale di chi g ...