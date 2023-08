Ultime Notizie Roma del 23-08-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 agosto 2023)dailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio rispondono I magistrati piangendo si scusano e dicono di essersi rovinati la vita ma i ragazzi accusati di violenza sessuale di gruppo su una diciannovenne a Palermo non cambiano la loro linea difesa a lei era insieme riferiscono dopo aver rigettato i ricorsi di Angelo Flores Gabriele di Trapani ieri i giudici hanno respinto anche la richiesta di difensori di Cristian Barone confermando l’arresto in carcere un step siamo responsabili minorenne al momento del fatto e ora diciottenne è stato scarcerato dal gip del tribunale per i minorenni affidato a una comunità intanto proseguono le indagini dei Carabinieri per trovare altri cellulari e video che avrebbero immortala stupro avvenuto nel cantiere del Collettore fognario al Foro Italico Palermo dove la ragazza è stata poi ...