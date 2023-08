Ultime Notizie Roma del 23-08-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 agosto 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la difesa aerea di far sapere di aver contrattato un attacco ucraino con 3 droni diretti verso il centro della capitale russa dove i droni sono stati abbattuti dalla contraerea mentre un terzo dirottato da sistemi di disturbo elettronico si è schiantato contro un edificio in costruzione nel distretto economico moscovita a 5 km dal Cremlino Giusy Per alcune ore in tutti gli aeroporti cittadini 3 civili sono morti a causa di un attacco ucraino con un drone nella regione russa di belgorod così riferisce il governatore le porte rosse intanto Hanno lanciato un attacco con droni che ha colpito infrastrutture civili della regione di Odessa Inclusi i granai è un drone Russo ha colpito la scuola nella regione visum alle Hawaii e ha due settimane da l’incendio che ha devastato la ...