Ultime Notizie Roma del 23-08-2023 ore 12 | 10

(Di mercoledì 23 agosto 2023)dailynews radiogiornale neri trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il caldo torrido ancora non c’è del bollino rosso per 17 città arancione per le altre 3 Viterbo si aggiunge alla lista dei centri più a rischio Nerone terra sotto Scacco l’Italia fino a domenica poi si prevede crollo delle temperature Grazie all’arrivo di Poppea da quel momento però bisognerà fare attenzione anche alle grandinate andiamo in Ucraina due insegnanti della scuola nella regione di tu mi hai colpita oggi da un drone Russo sono rimasti uccisi Lo ha reso Noto su telegram Ministro dell’Interno ucraino Igor chimento Ronnie nella regione di Giuni russi hanno distrutto una scuola ha ucciso almeno due insegnanti ha scritto i loro corpi Sono stati estratti dalle macerie dai soccorritori altre tre persone sono rimaste ferite altri due dipendenti sono ancora ...