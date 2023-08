Ultime Notizie – Rolling Stones annunciano nuovo album con pubblicità finta azienda

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Una sito web di una inesistente società, la Hackney Diamonds, prepara i fan alla pubblicazione del primodi composizioni originali da “A Bigger Bang”, apparso nel 2005. Aprirà i battenti all’inizio di settembre, ilnegozio della Hackney Diamonds. Ma – nonostante quanto promesso dallaapparsa sul giornale locale (la Hackney Gazette) o dal sito internet www.hackneydiamonds.com – quello che si prepara non è un servizio di riparazione di vetri rotti, bensì ildei. E’ l’inedito – e ironico – sistema ideato dall’iconico gruppo rock per annunciare l’uscita di Hackney Diamonds, il loro primodi composizioni originali da “A Bigger Bang”, pubblicato nel 2005. A ‘tradire’ il vero obiettivo della ...

... lesu tecnologia, gadget, ambiente, salute e diritti. Iscriviti subito " Segnare sul ... i nostri approfondimenti Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente, salute e diritti. Iscriviti subito " Segnare sul ... i nostri approfondimenti Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...

Ultime notizie. Kiev: droni russi contro i granai di Odessa Il Sole 24 ORE

La Supercoppa Primavera è della Roma: battuto 0-1 al Via del Mare il Lecce Quasi 7000 persone presenti al Via del Mare per l'appuntamento della Supercoppa… Leggi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...