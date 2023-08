Ultime Notizie – pronto a pagare famiglie per avere bambina da abusare | arrestato

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 23 agosto 2023) La ricerca di minori, per poterne, in cambio di denaro da consegnare a ragazze madri obisognose. E’ questo il piano che un 50enne avrebbe tentato di attuare, per almeno cinque anni, prima che per lui scattasse l’arresto da parte della procura di Milano per detenzione e cessione di materiale pedopornografico, quasi 400 file con foto e video di neonati o minori. “Ho talmente tanto materiale che ne ho quasi la nausea… ora voglio bimbe vere!” è una frase che l’uomo scambia con un amico e che viene riportata nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip Roberto Crepaldi. Nell’indagine, condotta dal pm Alessia Menegazzo, si ricostruiscono i tentativi che fin dal 2019 l’uomo avrebbe compiuto per adescare online giovanissime e convincerle “a soddisfare il proprio desiderio”. Cercando di carpirne la fiducia, ...