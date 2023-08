Ultime Notizie – Mondiali ginnastica ritmica 2023 | Sofia Raffaeli argento nel cerchio

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 23 agosto 2023) L’azzurraè medaglia d’argendo alaidi, in corso a Valencia in Spagna. L’oro è andato alla tedesca Darja Varfolomeev mentre il terzo gradino del podio è stato occupato dall’ungherese Fanni Pigniczki. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione