Ultime Notizie – Mondiali atletica Budapest 2023 | italiani oggi in tv | orari e programma

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Dopo l’oro di Gianmarco Tamberi nella finale del salto in alto maschile, idileggera diregalano– 23 agosto – un’altra giornata con tanti atleti in pista e in pedana nelle gare in diretta tv su Rai e Sky. Ilsi apre alle 10.05 con le batterie degli 800 femminili: in pista Elena Bellò e Eloisa Coiro. Alle 10.15 nelle qualificazioni del salto con l’asta tocca a Claudio Stecchi. Quindi, alle 11.15 qualificazione del lungo con il 18enne Mattia Furlani: “Ho trovato qui un’atmosfera veramente incredibile, è la mia prima esperienza nel mondo dei grandi e torno motivato dalla vittoria agli Europei under 20 di Gerusalemme dopo una super gara. Il fuoco dentro c’è sempre, entro in pedana carico. Non mi accontento di nulla, cercherò di dare ...