Ultime Notizie – Infortunio oggi Roma | resta con la mano incastrata nel compattatore

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Un operaio dell’Aet di Ciampino è stato vittima questa mattina, intorno alle 6, di un incidente sul lavoro. L’uomo, 56 anni, mentre si trovava ad Anzio () per la raccolta rifiuti, è rimasto con lanel. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per soccorrere l’operaio e l’hanno poi affidato al personale del 118, che l’ha trasportato all’ospedale di zona. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Si rinnova il bonus trasporti e si potrà richiedere dal 1 settembre: le confermano il rinnovo del bonus trasporti 2023 per l'acquisto di biglietti e abbonamenti mensili, plurimensili e annuali per l'uso di mezzi di trasporto pubblico locale, regionale e

Brics, Putin: "Rinnoveremo accordo grano a nostre condizioni" Sky Tg24

Dopo aver rappresentato una delle poche note positive della stagione 2022-23, con 54 presenze, 3 gol e 10 assist, Filip Kostic è finito nelle retrovie del progetto Juventus, tanto da ritrovarsi sul ...Arthur non sempre avrà 5-6 metri per impostare, ma ha già dimostrato di non essere quello visto negli ultimi 2 anni. Italiano ha lanciato Kayode che è un giovane che secondo me farà benissimo anche in ...