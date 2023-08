Ultime Notizie – India | la sonda Chandrayaan-3 è sulla Luna

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 23 agosto 2023) “L’”. La-3 ha completato la missione con l’alggio alle 14.34 italiane. Il premier Narendra Modi, a Johannesburg in Sudadrica per il summit dei Brics, ha seguito in collegamento le fasi cruciali dell’alggio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione