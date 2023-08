Ultime Notizie – Donna ricoperta di cioccolato nel buffet di un hotel in Sardegna | è bufera

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Una modella in bikinidistesa accanto ai pasticcini e “servita a tavola” su un vassoio neldi ferragosto a bordo piscina. A denunciare su Linkedin l’incredibile episodio accaduto in un notodi Golfo Aranci, un manager lombardo in vacanza con la figlia 14enne. Il cliente ha raccontato nel post l’imbarazzo e l’indignazione suo e della figlia per la scena: “Sono in vacanza con mia figlia di quattordici anni ed il suo commento è stato ‘papà che schifo, questo non è un paese dove potersi realizzare'”. E dicendosi “senza parole” per l’aver visto “il corpo di una, di una lavoratrice, equiparato a quello di una stoviglia per assecondare l’occhio malizioso dì qualcuno”. Dopo la pubblicazione del post, sempre su Linkedin, sono arrivate le scuse ...