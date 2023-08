Ultime Notizie – Bambino morto alle terme | Procura di Tivoli dispone consulenza tecnica

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Unaè stata disposta dalladinell’ambito dell’indagine per omicidio colposo aperta in seguito alla morte, avvenuta il 17 agosto scorso, deldi 8 anni annegatodi Cretone, a Palombara Sabina, durante lo svuotamento e la pulitura delle vasche, e risucchiato dallo scarico di una delle tre piscine. Nell’inchiesta risultano indagate quattro persone, tra cui i titolari della struttura. I pm di, tramite la, vogliono accertare la dinamica dei fatti, facendo luce sulle misure di sicurezza adottate dai responsabili e capire perché non fosse stata posizionata la grata che dovrebbe coprire il tombino di scolo della vasca. Oggi intanto a Castel Madama si sono svolti i ...

