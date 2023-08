UFFICIALE – Lazaro lascia l’Inter e va al Torino! Ecco la formula

(Di mercoledì 23 agosto 2023)è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino, ceduto dalche con una nota ha specificato anche lascelta per l’esterno austriaco.– “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Valentinoal Torino FC. L’esterno austriaco classe 1996 si trasferisce a titolo definitivo”. Fonte: Inter.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

