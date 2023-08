Ucraina | presidenti lituano e portoghese in visita a Kiev

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 agosto 2023), 23 ago. (Adnkronos) - Il presidenteGitanas Naus?da e il presidenteMarcelo Rebelo de Sousa sono arrivati ??astamattina, nel Giorno della bandiera nazionale dell'. Le visite dei due capi di Stato non erano state annunciate per ragioni di sicurezza e si svolgono alla vigilia del Giorno dell'Indipendenza dell', domani 24 agosto. È la primaufficiale di Rebelo de Sousa in. Subito dopo l'arrivo a, il presidentehato Bucha e il suo memoriale del massacro russo dei civili ucraini. Naus?da ha dichiarato di essere a"per celebrare il Giorno dell'Indipendenza insieme alla fraterna nazione ...