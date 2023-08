(Di mercoledì 23 agosto 2023) Kiev, 23 ago. (Adnkronos) – Lai lanciatorigià promessi all’. Lo ha annunciato il presidente lituano Gitanas NausÄ?da durante la sua visita a Kiev. “Oggi a Kiev ho detto al mio caro amico presidente Volodymyr Zelenskyj che lacontinuerà a sostenere l’fino alla vittoria”, ha scritto NausÄ?da sulla piattaforma X, aggingendo che “i lanciatoriil mese prossimo”. Secondo il ministero, Vilnius ha già fornito a Kiev “elicotteri Mi-8, sistemi antiaerei L-70 con proiettili, veicoli corazzati M113, milioni di pezzi di artiglieria e granate” nel 2023, nonché addestramento e supporto medico ai soldati ucraini. I sistemisono in servizio con ...

La vittoria dell'è vicina Lasosterrà l'per tutto il tempo necessario ", si legge nel messaggio. .I diplomatici americani hanno anche ricordato che laha chiuso i valichi di frontiera con ...del suo paese dicendo che la Bielorussia non ha contribuito all'inizio della guerra ine ...... usando l'aereo o uno dei quattro valichi ancora aperti con la, dopo che nei giorni scorsi ... 21 ago 11:59 Papa: inguerra insensata, non limitare Stato di diritto La guerra in...

Ucraina: Lituania consegnerà i Nasams a settembre La Gazzetta del Mezzogiorno

Kiev, 23 ago. (Adnkronos) - La Lituania consegnerà i lanciatori Nasams già promessi all'Ucraina a settembre. Lo ha annunciato il presidente lituano Gitanas Nauseda durante la sua visita a Kiev. "Oggi ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia. Putin: In Ucraina per fermare guerra sterminio dell'Occidente. LIVE ...