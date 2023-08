Ucraina | la diretta – Nuovo attacco con droni a Mosca La risposta russa a Odessa | “Colpiti granai e strutture di stoccaggio dei cereali”

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Proseguono gli attacchi conin territorio russo e ucraino. Ieri Biden ha detto che il “conflitto non è in stallo”. Ma sui media i funzionari Usa criticano la strategia militare di Kiev L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

23 ago 01:23: 3 morti dopo bombardamento russo regione Donetsk Tre persone sono state uccise e due ferite in seguito ad un attentato russo su diversi villaggi nella regione di Donetsk. Lo ha ...Le cause della guerra in: il riassunto . Gli eserciti e le forze in campo di Russia,e dei rispettivi alleati . Quali Paesi fanno parte della Nato . Dove si trova il Donbass e perché ...E arrivano mentre Volodymyr Zelensky chiude il suo tour europeo ad Atene: il presidente ucraino ha incassato il sostegno all'integrità territoriale dell'dai leader dei Balcani - Serbia ...

Le ultime notizie sulla guerra. Bombe su Kherson, civili feriti. Esplosione nel quartiere degli affari della capitale russa ...La guerra in Ucraina è giunta al suo 546esimo giorno. Ecco tutti i principali aggiornamenti in diretta di mercoledì 23 agosto 2023 ...