Ucraina | Kiev | ' distrutto sistema difesa aerea russa in Crimea'

(Di mercoledì 23 agosto 2023), 23 ago. (Adnkronos/Dpa) - Il servizio di intelligence militare ucraino ha dichiarato di averundirusso S-400 "Triumf" in. "A seguito dell'esplosione, il, i missili associati e il personale operativo sono stati completamente distrutti", hanno riferito le autorità ucraine, senza rivelare quali mezzi siano stati utilizzati per attaccare ildirusso. Ieri il capo dei servizi segreti militari ucraini Kyrylo Budanov aveva annunciato che ci sarebbero stati ulteriori attacchi alla, che la Russia ha annesso nel 2014.

... a, durante la quale issano la bandiera gialloblu' dell'. La bandiera nazionale piu' grande del Paese e' stata autografata dai militari ucraini che combattono in prima linea. 23 agosto ...23 ago 13:32: Mosca ha distrutto 270mila tonnellate di grano in un mese L'denuncia che gli attacchi russi ai suoi porti marittimi e fluviali hanno distrutto 270mila tonnellate di grano nell'arco di un ...... Medvedev sostiene che Mosca è stata costretta a lanciare la sua "operazione militare" contro l'per prevenire un'aggressione da parte dell'Occidente e delle autorità di: "È noto il ...

È stato ospite frequente a Kiev e ha tenuto concerti in ucraina quasi dieci volte. L'ultima volta si è esibito nella capitale dell'ucraina nel 2017. Cutugno sosteneva che qualcuno a Kiev non gli ...