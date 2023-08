Ucraina | esplosioni nel centro di Donetsk

Diverse le segnalazioni diin città. Sono tre i droni ucraini abbattuti dalla difesa ... nell'orientale, secondo quanto riferito dal capo dell'amministrazione militare locale. Un ...Potentianche nel porto della città di Izmail e su de villaggi vicino a Lyman ,orientale. In un bombardamento, hanno perso la vita tre persone e due sono rimaste ferite. Attaco ......a Mosca e sulla regione di Bryansk al confine con l'. Almeno un drone è stato abbattuto nel distretto di Odintsovo vicino all'insediamento di Chastsy, a ovest di Mosca, e quattro...

Tre droni ucraini abbattuti su Mosca, riaperti gli aeroporti. Bombardamento russo a Lyman, 3 morti - Intelligence britannica: gli attacchi ai ponti della Crimea complicano la logistica russa - Intelligence britannica: gli attacchi ai ponti della Crimea complicano la l RaiNews

Kiev, 23 ago. (Adnkronos) - L'esercito ucraino ha bombardato il centro di Donetsk. Lo riporta la Ria Novosti, precisando che sono state udite tre potenti esplosioni a distanza di un minuto l'una ...Lo riferisce la Tass. Tutti gli aeroporti di Mosca sono stati chiusi ai voli in partenza e in arrivo. Numerose le segnalazioni di esplosioni in città, dove al momento la situazione sarebbe tranquilla ...