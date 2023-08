Ucraina | Aiea | ' situazione precaria a Zaporizhzhia dopo esplosioni'

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Kiev, 23 ago. (Adnkronos) - Le operazioni militari vicino alla centrale nucleare die le molteplicidella scorsa settimana rappresentano un rischio continuo per la sicurezza nucleare. Lo ha dichiarato l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (), i cui esperti hanno segnalato cinque detonazioni nell'area il 20 agosto e altre cinque il 21. "Lacomplessiva della sicurezza nucleare rimane", ha affermato il direttore generale dell'Rafael Mariano Grossi. I rappresentanti dell'agenzia hanno inoltre parlato di un'esplosione, avvenuta il 14 agosto, così forte che "ha fatto tremare le loro finestre", a cui hanno fatto seguito colpi di arma da fuoco il 16 agosto. Un'altra esplosione è avvenuta vicino allo stabilimento il 17 agosto, ...

Ci saranno dichiarazioni da parte dell'Onu o dell'sull'inammissibilità della militarizzazione della centrale di Zaporizhzhia Vedremo sanzioni contro Rosatom Le domande sulla sicurezza nucleare ..." L'prevarrà. Il terrore russo fallirà ". zelez.png Nessun rischio radioattivo Per la ... Per gli esperti dell'" l'Agenzia Internazionale per l'energia atomica - , però, non ci sono rischi ...: "Nessun esplosivo a Zaporizhzhia". Niger: la giunta rottama gli accordi con la Francia. E revoca il coprifuoco per la popolazione. Lo speciale contiene due articoli.

Continua l'escalation in Ucraina, anche se la politica internazionale cerca di smorzare i toni allontanando la guerra nucleare.La guerra tra Ucraina e Russia è arrivata al suo 539esimo giorno. Ecco tutti i principali aggiornamenti in diretta di mercoledì 16 agosto 2023 ...