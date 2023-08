Ucraina | 3 morti in attacchi a Belgorod

Leggi su calcioweb.eu

Kiev, 23 ago. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Almeno tre persone sono morte dopo una serie dida parte delle forze ucraine nella città russa di Valuiki, nella regione di, al confine con l'. Lo ha reso noto il governatore Viacheslav Gladkov, precisando che, in seguito a questi "ripetuti bombardamenti", due persone sono morte sul colpo e una terza è deceduta più tardi nonostante gli sforzi dei medici di salvarlo. Secondo il governatore, le forze armate ucraine "hanno lanciato un esplosivo da un drone mentre la gente era in strada. è impossibile trovare parole per confortare le famiglie delle vittime – ha scritto su Telegram – Esprimo le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime".