Tuttosport – Affare Orsolini-Juve | il Gup di Bologna archivia tutto

(Di mercoledì 23 agosto 2023) 2023-08-22 23:06:54 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di: TORINO – Nessun reato e non ci sono colpevoli da indagare per falso in bilancio nell’trantus e, per cui l’inchiesta deve essereta. Questo quanto anticipato dall’avvocato Mattia Grassani di, che assiste la società rossoblù nel giudizio sportivo ed ha difeso la compagine di Joey Saputo anche nel filone penale delegato alla fine di febbraio scorso dalla Procura di Torino. Il decreto che dispone l’zione dal Gup del Tribunale penale di, Dott. Sandro Pecorella, non lascia adito a dubbi di sorta: nessun processo per il reato contestato a carico del Club emiliano in relazione al ...

Vlahovic (LaPresse) - calciomercato.itSecondo '', la possibilità e la trattativa per l'con i Blues non è ancora tramontata. Entrambe ci sperano ancora, ma non sono disposte ad ...Sempre che, s'intende, il mercato non lo coinvolga da vicino in questi giorni infuocati: c'è chi lo accosta al Bologna, chi al Sassuolo nell'ambito dell'Berardi , chi gli pronostica un futuro ...Consigli preziosi per crescere, prima di un brusco stop per l'infortunio al ginocchio, un vero e propriodi famiglia in negativo. Un giro d'esperienze fuori dall'Italia per il tecnico ...

Affare Orsolini-Juve, il Gup di Bologna archivia tutto Tuttosport

TORINO - Nessun reato e non ci sono colpevoli da indagare per falso in bilancio nell’affare Orsolini tra Juventus e Bologna, per cui l’inchiesta deve essere archiviata. Questo quanto anticipato ...RIAD (Arabia Saudita) - L' Al Nassr di Cristiano Ronaldo, 0-2 in questo inizio di Saudi League, ha ufficializzato un altro colpo: dal Porto è arrivato il jolly offensivo Otavio per la cifra record di ...