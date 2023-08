Tutto pronto a Salerno per il Campionato Italiano di Beach Sprint

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Tempo di lettura: 4 minuti che si svolgerà sull’arenile di Santa Teresa dal 25 al 27 agosto 2023, organizzato dalla sezione didella Lega Navale Italiana e dalla Federazione Italiana Canottaggio con il patrocinio del Comune die che vedrà la partecipazione di oltre 500 persone tra atleti, giudici, tecnici, dirigenti e volontari dell’organizzazione. Una tre giorni di grande sport + una quarta che vedràprotagonista di un altro momento importante: il 28 agosto si svolgeranno, sempre sull’arenile di Santa Teresa, le gare selettive per la formazione della Nazionale Italiana in vista del Mondiale diche si volgerà a Barletta dal 28 settembre all’8 ottobre 2023. Questa mattina a Palazzo di Città si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento che sarà ...

... che offre una navigazione fluida e che dispone di un team di supportoad assistervi in ... Immaginate di partecipare a un torneo di slot contro giocatori diil mondo, competendo per premi ...... Caruso e il sottosegretario Cattaneo per fare il punto della situazione e richiedere un... "I bravi amministratori del territorio hanno dispostoquello che le loro forze hanno consentito, ...Qui invece le impressioni di Gasly: 'Mi sentoper tornare. Chiudere la prima parte di ...ciò che possiamo fare è tenere la testa bassa, lavorare sodo e sono fiducioso che i risultati ...

Senigallia, tutto pronto per la notte dei fuochi d'artificio Centropagina

Sabato 26 agosto nella villa comunale di Taurasi, con inizio alle ore 21, saranno presentati e proiettati i video che hanno superato la fase iniziale di selezione ...Ebbene sì: la stagione sportiva 2022/2023 non è ancora giunta ufficialmente al termine - anche se ormai la maggior parte delle attività ha trovato una sospensione nel mese di agosto, in attesa di ...