Turati squalificato per una bestemmia contro il Napoli | il video lo inchioda

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il portiere del Frosinonefermato per un turno dal Giudice Sportivo dopo essere stato ripreso in unmentreva. NOTIZIE CALCIO. Il portiere del Frosinone Stefanoè statoper una giornata dal Giudice Sportivo di Serie A dopo esser stato ripreso mentreva durante la partitail. L’episodio è avvenuto su un calcio d’angolo a favore degli azzurri. Le telecamere hanno inquadratoche, intento a posizionare la difesa, si è lasciato andare ad un’esclamazione blasfema. Ilè circolato anche sui social e la prova tv hato il portiere del Frosinone, punito con uno stop come da regolamento. Una leggerezza ...

Dopo il Napoli un'altra sfida difficilissima per il Frosinone sempre allo "Stirpe" Tra l'altro Cerofolini esordirà al posto diper un turno a causa di una bestemmia. "La partita ...Calcio 2023 - 2024 Serie A Squadra Napoli Il portiere del Frosinone Stefanoè statoper un turno dal Giudice sportivo per aver pronunciato un'espressione blasfema nel corso del match contro il Napoli. Questa la motivazione ufficiale della squalifica: 'Il ...per una giornata(Frosinone) per aver pronunciato un'espressione blasfema. Un turno anche ad Avallone, dirigente della Salernitana, "per avere, al 38° del secondo tempo, ...

Espressione blasfema in campo, Turati del Frosinone squalificato per un turno Fantacalcio ®

Il portiere del Frosinone Turati fermato per un turno dal Giudice Sportivo dopo essere stato ripreso in un video mentre bestemmiava.Probabili Formazioni Serie A: scopri le probabili formazioni del prossimo turno di Serie A. Per ogni partita titolari, squalificati, indisponibili e diffidati.