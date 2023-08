Tumore al seno | aumentano i casi nelle donne sotto i 40 anni | perché sta succedendo?

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Uno studio conferma che le diagnosi precoci sono in crescita. Il cancro alcolpisce sempre piùgiovani e spesso in forma aggressiva

Stiamo quindi supportando bene questo incremento epidemiologico dial'. Stanno 'aumentando anche le donne viventi conalmetastatico. In Italia - sottolinea - abbiamo circa 50 ...Sono le forme cancerose più frequenti nel sesso femminile. Secondo l'Associazione italiana registri tumori (AIRTUM) e l'Associazione di oncologia medica, le diagnosi dialsono in aumento. Solo nel 2020 si sono ammalate 54.976 donne. Non va meglio sul versantealle ovaie . Nel nostro Paese, infatti, il killer silenzioso fa registrare oltre 5mila ...La sanità, e in particolare ilal, è stato al centro del nuovo appuntamento, ieri sera, al ciclo di incontri al Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio. Sono intervenuti Corrado Tinterri, direttore del Centro di ...

Lo ha detto Corrado Tinterri, direttore del Centro di Senologia dell'Ospedale Humanitas di Milano, parlando in un incontro a Principe di Piemonte a Viareggio ...“Nei prossimi 20 anni il cancro al seno aumenterà del 20% soprattutto nelle fasce giovanili, che oggi meno se lo attendono e sono fuori dai programmi di screening". Lo ha detto Corrado Tinterri, diret ...