Tuffi | la Bergamo Nuoto brilla in Croazia | Viola Bellato è campionessa europea juniores

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 23 agosto 2023) La Asd, sottosezione dellain. A Rijeka, dove sono in corso di svolgimento i campionati europeiha infatti conquistato la medaglia d’oro nell trampolino da un metro. La 14enne tesserata per la squadra orobica ha preceduto sul podio la tedesca Vanessa Roehniss, seconda, e un’altra italiana, Beatrice Gallo, giunta al terzo posto. Nelle eliminatorie aveva raggiunto il settimo posto, poi in finale ha dato il meglio di sé: 312.10 i punti complessivi contro i 301.85 e i 298.55 delle due compagne di podio., che è seguita dall’allenatore Roman Voldokov, aveva partecipato anche alla gara del trampolino da 3 metri, finendo però fuori dalla finale. Qusestat ...