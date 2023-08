Trump | si consegnano in carcere due suoi ex-collaboratori La fretta di Biden per toglierlo di mezzo

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Siuno dopo l’altro ingli ex-di Donald– lui ha promesso che si consegnerà fra poche ore al Tribunale della Georgia che lo ha incriminato con altre 17 persone con l’accusa di aver tentato di rovesciare i risultati delle elezioni del 2020 – ma c’è anche chi, come l’ex-capo staff dell’ex-presidente, Mark Meadows, ha chiesto al Tribunale di impedire il suo arresto da parte delle autorità della Contea di Fulton. Meadows sostiene di avere le prove che la procuratrice distrettuale della Contea, Fani Willis, lo vuole arrestare prima dell’udienza, in programma lunedì prossimo, che deve decidere se il caso sarà affidato a un Tribunale federale. “Il procuratore distrettuale Fani Willis ha chiarito che intende arrestare il signor Meadows prima dell’udienza di lunedì e ha respinto una ...

Donald Trump si consegna in Georgia giovedì: "Sarò arrestato" | Carte segrete a Mar-a-Lago, un dipendente ritratta TGCOM

Trump si consegnerà domani ad Atlanta per la quarta incriminazione, subito dopo il dibattito presidenziale in programma stasera tra i suoi otto rivali repubblicani a Milwaukee, proprio per togliere lo ...Il magnate punta sul governatore Youngkin. DeSantis si gioca tutto nel dibattito tv. L’ex presidente, assente dai dibattiti repubblicani, ha già negoziato un rilascio su cauzione ad Atlanta, dove è in ...