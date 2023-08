Trovato con mezzo kg di cocaina | fuga sui tetti dei palazzi ai Tamburi

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Tarantini Time Quotidiano La scorsa serata i Carabinieri della Sezione Operativa di Taranto hanno arrestato un 29enne tarantino, già noto alle forze di polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, per sottrarsi al controllo dei Carabinieri, si è dato ad una rocambolescaall’interno e suidi unana dello storico rione “”, nel corso della quale si è disfatto di un involucro in cellophane. I movimenti del fuggitivo, bloccato sul tetto di unana, non sono sfuggiti agli investigatori dell’Arma che sono immediatamente riusciti a ritrovare l’involucro, opportunamente termosaldato, contenente, ben confezionato, un panetto di circachilo di sostanza stupefacente, verosimilmente ...