Trasporti | Campomenosi Lega | ' interrogazione su nuovi tachigrafi | serve tolleranza Ue'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - “Suiobbligatori dal 21 agosto per le nuove immatricolazioniun regime dieuropeo. L'installazione deidispositivi può essere un passo avanti per garantire sicurezza stradale, rispetto dei diritti dei conducenti, trasparenza ed efficienza dei controlli effettuati dagli organi di polizia. Ma i ritardi significativi nella loro fornitura in diversi Paesi Ue rischiano di bloccare l'immatricolazione di un numero di veicoli pesanti compreso tra 20 mila e 40 mila unità entro fino anno. Dopo l'allarme lanciato dalle associazioni di categoria, in primo luogo Fai-Conftrasporto e Iru, alcuni Stati Membri, tra cui l'Italia, hanno annunciato regimi ditemporanei, maun intervento europeo che ...