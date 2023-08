Trascorrere troppo tempo davanti a uno schermo può causare ritardi nello sviluppo dei bambini | nuovo studio

Leggi su tpi

(Di mercoledì 23 agosto 2023)damoltoagli schermi di smartphone e televisione potrebbe portare a. Lo afferma unopubblicato sul Journal of American Medical Association of Pediatrics (JAMA). Secondo la ricerca, condotta in Giappone su un campione di 7.097, entro i due anni di età per i bimbi che hanno trascorso fino a quattro ore al giorno di fronte allodi smartphone, televisione o tablet la probabilità di averenella comunicazione e nel “problem solving” è di tre volte superiore. Per iche hanno trascorso quattro o più ore al giorno sui dispositivi la probabilità è di 5,78 volte superiore. Questi ...