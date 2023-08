Traffico Roma del 23-08-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 agosto 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascolto ancora difficoltà sulla Nomentana per un incidente avvenuto in precedenza all’altezza di Colleverde code In entrambe le direzioni degli incidenti sulla Pontina il primo all’altezza del raccordo in direzione Pomezia ci sono file a partire dalla Colombo altro incidente all’altezza dell’uscita per Torvaianica in direzione diè sempre verso la capitale auto in coda tra decenti e il raccordo sempre per un incidente prudenza per i possibili rallentamenti in via del Trullo nei pressi di via Campagnatico riaperta alvia di Casal Morena era stata chiusa nella porzione per un incidente avvenuto all’altezza della Tuscolana sul raccordo abbiamo code tra Laurentina e la Pontina lungo la carreggiata interna in tema di trasporto ferroviario a causa dell’ investimento di una persona nei ...