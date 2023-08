Traffico Roma del 23-08-2023 ore 16 | 30

... previste deviazioni e interruzioni delveicolare lungo il seguente percorso: piazza San Sisto (partenza), via Garibaldi, piazza Fontana Grande, via Cavour, piazza del Plebiscito, via, ...... la Domenica Popolare e l'apertura degli stand anche a pranzo c'è la chiusura alveicolare di piazza IV Novembre, via L. Sturzo, via Pasquale Zotti, via Italia e Piazza. . Naturalmente, ...... completamente pedonalizzata, arricchita di elementi di arredo urbano e di spazi verdi, finalmente posta al di sopra di un lungo sottovia molto più efficace nello snellimento del". Per la ...

Camion bloccato in curva, riaperta al traffico via Roma a Legnano LegnanoNews.com

Annuncio vendita Renault Captur Blue dCi 95 CV Zen usata del 2020 a Palestrina, Roma nella sezione Auto usate di Automoto.it ...La Giunta Capitolina, nel silenzio ferragostano, ha dato parere positivo alla relazione in cui si spiegano le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione Europea per ...