Traffico Roma del 23-08-2023 ore 15 | 30

(Di mercoledì 23 agosto 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto incidenti lungo le strade della capitale sono segnalati in via di Torrevecchia nei pressi di via Cesare Lombroso è in via Alfonso Antonini all’incrocio con via del Pigneto rallentamenti dovuti a incidente anche sul Lungotevere degli Anguillararallentato nell’area di piazza Pia dove ieri è partito il cantiere di riqualificazione in vista del Giubileo modificata la viabilità in diverse strade del rione Borgo attenzione alla segnaletica inoltre il ponte Emanuele II è a doppio senso di marcia infine sulla linea della metropolitana fino a domani interventi sui binari la tratta Ottaviano Arco di Travertino è interrotta e sostituita dalla navetta bus e mia quindi ci sono invece regolari le tratte Ottaviano Battistini e Arco di Travertino Anagnina dettagli di queste di altre notizie sul sito ...