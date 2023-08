Traffico Roma del 23-08-2023 ore 13 | 30

(Di mercoledì 23 agosto 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati ancora trafficata la zona intorno al Vaticano rallentamenti e code sul lungotevere in Sassia è comunque sulle strade intorno è a piazza dove sono iniziati ieri i lavori in vista del Giubileo 2025 modificata la viabilità in diverse strade del rione Borgo già modificata invece nei giorni scorsi quella in zona Prati Ponte Vittorio è a doppio senso di merce attenzione dunque alla segnaletica sono deviate anche 7 linee di bus nell’area di San Pietro E a proposito di trasporto pubblico vi ricordo che sulla linea della metropolitana fino a domani giovedì 24 agosto per interventi sui binari la tratta Ottaviano Arco di Travertino è interrotta e sostituita dalla nave bus ma-15 regolari Invece le tratte Ottaviano Battistini e Arco di Travertino Anagnina Vi ricordo inoltre che fino al 3 settembre è sospesa la circolazione dei treni ...

... previste deviazioni e interruzioni delveicolare lungo il seguente percorso: piazza San Sisto (partenza), via Garibaldi, piazza Fontana Grande, via Cavour, piazza del Plebiscito, via, ...... la Domenica Popolare e l'apertura degli stand anche a pranzo c'è la chiusura alveicolare di piazza IV Novembre, via L. Sturzo, via Pasquale Zotti, via Italia e Piazza. . Naturalmente, ...... completamente pedonalizzata, arricchita di elementi di arredo urbano e di spazi verdi, finalmente posta al di sopra di un lungo sottovia molto più efficace nello snellimento del". Per la ...

Roma, partiti i lavori per il sottovia di piazza Pia: operai, vigili e traffico. Due anni di cantieri e oltre 70 milioni investiti Corriere Roma

Poco dopo le 12 di oggi, 23 agosto, un camion, nel fare manovra, è rimasto bloccato in via Roma all'incrocio con via della Vittoria, mentre svoltava su via Pietro Micca ...nel tratto compreso tra via Roma e via XXIV Maggio; - dalle ore 14, fino al termine della manifestazione ciclistica e comunque non oltre le ore 20, divieto di transito, attuato dagli addetti alla ...