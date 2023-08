Traffico Roma del 23-08-2023 ore 12 | 30

(Di mercoledì 23 agosto 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità e code pere lavori in via di Porta Cavalleggeri direzione Lungotevere mi ricordo che nell’area di piazza Pia sono iniziati ieri lavori in vista del Giubileo 2025 è stata quindi modificata la viabilità in diverse strade del rione Borgo già modificate invece nei giorni scorsi quelle in zona Prati mi ricordo che Ponte Vittorio è a doppio senso di marcia attenzione alla nuova segnaletica inviate anche 7 linee di bus nell’area di San Pietro è sempre nel trasporto pubblico vi ricordo che sulla linea della metropolitana fino a domani giovedì 24 agosto per interventi sui binari la tratta Ottaviano Arco di Travertino è interrotta è sostituita dalle navette bus ma-15 regolari invece le tre ante Ottaviano Battistini e arco di Anagnina Vi ricordo infine che fino ...

... la Domenica Popolare e l'apertura degli stand anche a pranzo c'è la chiusura alveicolare di piazza IV Novembre, via L. Sturzo, via Pasquale Zotti, via Italia e Piazza. . Naturalmente, ...... completamente pedonalizzata, arricchita di elementi di arredo urbano e di spazi verdi, finalmente posta al di sopra di un lungo sottovia molto più efficace nello snellimento del". Per la ...... la Domenica Popolare e l'apertura degli stand anche a pranzo c'è la chiusura alveicolare di piazza IV Novembre, via L. Sturzo, via Pasquale Zotti, via Italia e Piazza. Naturalmente, ...

Traffico Roma del 23-08-2023 ore 10:00 RomaDailyNews

nel tratto compreso tra via Roma e via XXIV Maggio; - dalle ore 14, fino al termine della manifestazione ciclistica e comunque non oltre le ore 20, divieto di transito, attuato dagli addetti alla ...Roma. Iniziati ieri i lavori per il cantiere simbolo del Giubileo, quello aperto a Piazza Pia. Nonostante le operazioni siano iniziate davvero da poco, le polemiche non sono mancate, così come un cert ...