Traffico Roma del 23-08-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati in redazione Massimo Vase che al momento non si rilevano particolari difficoltà sulle strade dinon c’è moltoe quel poco se entra nell’area del Vaticano Dove è prevista questa mattina la consueta udienza del mercoledì e con l’aumento delnon si escludono rallentamenti nell’area di piazza Pia dove sono iniziati i lavori in vista del Giubileo 2025 modificata la viabilità in diverse strade del rione Borgo già modificata nei giorni scorsi quella in zona Prati Ponte Vittorio e a doppio senso di marcia e attenzione alla nuova segnaletica deviante per l’occasione anche 7 linee di bus nell’area di San Pietro intanto alle squillino proseguono per tutto il mese di agosto di lavori Ai Binari dei tram chiusa dunque la corsia laterale di viale Carlo Felice tra via ...