Traffico Roma del 23-08-2023 ore 09 | 00

(Di mercoledì 23 agosto 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàin leggero aumento nella zona giorno al Vaticano per la consueta udienza del mercoledì e con l’aumento delnon si escludono rallentamenti nell’area di piazza Pia dove sono iniziati gli aerei lavori in vista del Giubileo 2005 modificata la viabilità in diverse strade del rione Borgo già modificata nei giorni scorsi quella in zona Prati Ponte Vittorio Vic orzo e a doppio senso di marcia ad azione quindi alla nuova segnaletica deviante anche 7 linee di bus e nell’area di San Pietro proseguiamo Col trasporto pubblico e sulla linea della metropolitana fino a domani giovedì 24 agosto per interventi sui binari la tratta Ottaviano Arco di Travertino è interrotta e sostituita dalla navetta bus ma-15 regolari invece le tre ante Ottaviano ...