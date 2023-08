Traffico Roma del 23-08-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno e Bentrovati al primo appuntamento della giornata non si rilevano difficoltà al momento sulle strade diilanche se in leggero aumento risulta scorrevole tempi di percorrenza regolari anche sul raccordo anulare con l’aumento delnon si escludono rallentamenti nell’area di piazza Pia dove sono iniziati ieri i lavori in vista del Giubileo 2025 modificata la viabilità in diverse strade del rione Borgo già modificata nei giorni scorsi quella in zona Prati Ponte Vittorio è a doppio senso di merce attenzione quindi alla nuova segnaletica deviante anche 7 linee di bus nell’area di San Pietro è sempre in tema di trasporto pubblico sulla linea della metropolitana fino a domani giovedì 24 agosto per interventi sui binari la tratta Ottaviano Arco di Travertino è interrotta e ...