Tradimenti e fughe | un' estate da commedia all' italiana

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Un'così non si era mai vista con una serie di commedie all'che hanno “alleviato” i vacanzieri da emergenze climatica varie e caro prezzi. Si è cominciato a luglio con la vicenda del “treno per Foggia” dove un noto scrittore ha scoperto dei “lanzichenecchi” bivaccare in un convoglio di prima classe. Il suo. Da Foggia a Torino è stato un attimo. Il mancato matrimonio con gogna social per una presunta fedifraga è esploso sui giornali. Una vicenda piena di colpi di scena: dalla sparizione dell'anello di fidanzamento al prelievo di 700mila euro da un conto comune. Poi sulla scena agostana è comparso il Generale Vannacci che ha pensato di condensare le sue idee in un libro (da lui stesso pubblicato) dal titolo Il Mondo al Contrario. Risultato: si sono contrariati un po' tutti dal Ministro della Difesa Crosetto all'Anpi. Il volume ...

...di un percorso di vita segnato da vocazioni fasciste e da". Mentre sulle tesi di De Angelis "lo scopo è sempre il medesimo: cercare qualche appiglio da usare per ulterioridalle ...Liti,romantiche e regali da mille e una notte come il diamante da 70 carati che Burton donò alla diva dagli occhi viola non fecero che alimentare il gossip. Per trovare un po' di ...... Roma e Milano non cedono i primi tre posti quando si tratta dial di fuori dei confini di coppia tradizionale - commenta Christoph Kraemer, managing director di Ashley Madison per l'Europa - . ...

Le fughe dai ristoranti senza pagare e le reazioni dei ristoratori per difendersi la Repubblica

Continua la fuga romantica di Francesco Totti e Noemi Bocchi. Lontani dalla caotica Roma, i due, innamorati più che mai, hanno scelto l'Africa e per l'esattezza Madagascar.NEWS Nicolò Figini | 19 Agosto 2023 Francesco Totti Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi si godono una vacanza in Sudafrica. Ecco la foto Noemi e Francesco Totti in Sudafrica Francesco Totti e I ...