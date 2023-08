Tour de l’Avenir 2023 | il caldo colpisce la quarta tappa Vince Christen | quarto Francesco Busatto

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il grandenon sta colpendo solamente l’Italia. Anche la Francia è invasa da temperature altissime e a farne le spese oggi sono stati i corridori deldenella, con arrivo a Evaux-les-Bains. Organizzatori che, vista la situazione, si sono trovati costretti ad annullare uno dei giri del percorso conclusivo accorciando di 16 km la frazione. Ad imporsi è stato il 21enne elvetico Fabioche è riuscito al meglio ad anticipare il plotone, lanciato all’inseguimento del messicano Isaac del Toro, che ha chiuso in seconda piazza. Terza posizione a regolare il gruppo dei migliori per il britannico Lukas Nerurkar, da sottolineare lapiazza per l’azzurro, sempre ...

DOMODOSSOLA - 23 - 8 - 2023 - - Francesca Barale, la ventenne domese Arriva la chiamata in nazionale per Alessandro Pinarello e Giulio Pellizzari (nella foto), convocati dal CT Marino Amadori per il Tour de l'Avenir, 8 tappe in totale, 3 di salita, con in particolare il prestigioso arrivo sul Col de la Loze, una cronometro individuale e l'usuale cronosquadre, la corsa si chiuderà a Sainte - Foy