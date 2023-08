Toto Cutugno morto | il figlio Nico frutto di un tradimento | «Mia moglie Carla mi disse di riconoscerlo | poteva cacciarmi»

La morte di, "un italiano vero", "è una grande perdita sia per gli italiani, sia per i russi, per le relazioni tra Italia e Russia. In Russia non dimenticheremo mai questo 'italiano vero'". Lo ha ...''Non ci sarà camera ardente per, ma direttamente i funerali''. A dirlo all'Adnkronos è Danilo Mancuso, amministratore delegato di Dm Produzioni, la società di management che rappresenta il cantautore morto ieri all'età ...Adriano Celentano ha ricordato sui social l'amico e collega scomparso martedì 22 agosto. In un lungo post sui social, Celentano ha raccontato un retroscena riguardo alla celebre canzone "L'Italiano", che Cotugno aveva proposto proprio al Molleggiato. "Ciao!...ricordo ...

È morto Toto Cutugno. Aveva appena compiuto 80 anni RaiNews

Non poteva mancare l'addio di uno dei suoi più grandi amici: Adriano Celentano e il post sui social dopo la morte di Toto Cutugno ...MILANO - "Con Toto abbiamo condiviso molti momenti delle nostre carriere, tra tutti quello più importante nel 1990, quando cedemmo a lui il posto che ci ...