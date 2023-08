Toto Cutugno | la moglie | il figlio nato da una scappatella e la sorella morta soffocata

(Di mercoledì 23 agosto 2023), morto oggi a 80 anni, era sposato da 52 anni con la stessa donna. Nel 1971 il cantautore convolò a nozze con Carla rimasta al suo fianco sino al giorno della sua morte. La coppia non ha avuto figli e ha vissuto nella più totale riservatezza. Questo fino al 2018 quando, inaspettatamente,raccontò al “Corriere della Sera” di aver avuto unda una relazione extraconiugale. “Carla poteva cacciarmi di casa e invece non l’ha fatto”, confidò.(Foto da video)Lagli chiese di riconoscere ilNon solo Carla decise di non interrompere il matrimonio ma chiese al marito di riconoscere legalmente il bambino. “La prima cosa che mi disse fu di riconoscere mio ...

Il 'molleggiato svela per quale motivo non ha voluto interpretare la canzonepropose a Adriano Celentano di cantare L'italiano, la canzone che l'artista - morto oggi 22 agosto 2023 all'età di 80 anni - scrisse e portò al Festival di Sanremo del 1983. "Ciao!...Il cantautore, morto a 80 anni dopo una lunga malattia , era sposato da quasi cinquant'anni con Carla . I due si sono detti "sì" nel 1971 e non hanno avuti figli. Lui, tuttavia, trentatré anni fa ...'Lasciatelo cantare, anche da lassù. Perché è stato un italiano vero. La morte diper quelli della nostra generazione è la scomparsa di una delle colonne sonore del nostro Paese. È il tempo che scorre. E da padre penso a quel capolavoro che è 'Il tempo se ne va'. Un ...

Addio a Toto Cutugno, la sua "L'Italiano" ha fatto il giro del mondo TGCOM

Oltre a "L'Été indien", con e per Dassin, Cutugno scrisse le musiche di "Et si tu n'existais pas", che fece il giro del mondo arrivando a un tale popolarità ...Adriano non era lucido. Aveva occhi solo per Ornella. Ascoltava Toto un po’ distrattamente grattandosi il mento, con la solita espressione da cacadubbi. “Fammela ascoltare un’altra volta”. Cutugno obb ...