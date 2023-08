Toto Cutugno di cosa è morto? Ecco causa morte e malattia dell’amato cantante

Così sulla Stampa Pippo Baudo, ricorda, scomparso ieri all'età di 80 anni. "Era adorato all'estero, non solo in Russia - aggiunge - e amatissimo dai grandi artisti. Dobbiamo parlare di ...Nella sua carrieraha pagato carissime due cose: l'essere un campione della canzone nazionalpopolare, nella sua accezione migliore, con un brano come L'italiano diventato di fatto l'inno - ombra del Paese, ...Dio se ne è ricordato ieri eha chiuso la sua storia che è anche la nostra o meglio, giusto per prendere le distanze dalla succitata ex senatrice Cirinnà Monica, di una fetta grande del ...

È morto Toto Cutugno. Aveva appena compiuto 80 anni RaiNews

Ha ragione, come (quasi) sempre, Baudo: «Era troppo timido, tanto da sembrare scontroso». Il grande timido e scontroso Toto Cutugno se n'è andato ieri, all'ospedale San Raffaele di Milano, dopo una ...proprio nei giorni in cui Toto Cutugno compiva i suoi 80 anni…Se Raffa e’ stata icona di liberta’ e ci ha insegnato a scuoter la testa, con ritmo ma misura, per cambiare restando sempre un po” fedeli ...