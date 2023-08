Torino | ufficiale il ritorno di Lazaro dall’Inter | la formula

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Ilha ufficializzato ilin granata di Valentino. Tutti i dettagli sull’esterno Di seguito il comunicato del. COMUNICATO – IlFootball Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Football Club Internazionale Milano, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Valentinoè nato a Graz, in Austria, il 24 marzo 1996. Calcisticamente è cresciuto nel Grazer AK e poi nel Salisburgo con cui ha esordito, a soli 16 anni, nella massima serie austriaca nella stagione 2012-2013. Dopo una breve parentesi al Liefering, in prestito, è tornato al Salisburgo giocando sino al 2017, con 120 presenze e 15 gol, tra campionato e coppe. Dopo due anni in Germania, all’Herta ...

Ilha ufficializzato il ritorno in granata di Valentino Lazaro dall'Inter. Tutti i dettagli sull'esterno Di seguito il comunicato del. COMUNICATO - IlFootball Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Football Club Internazionale Milano, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore ...IL COMUNICATO DEL- Più ricco quello del: IlFootball Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Football Club Internazionale Milano, a titolo definitivo, il diritto alle ...... è del Catanzaro Catanzaro,Krajnc. Valoti si trasferisce al Pisa in prestito con diritto ... NEWS E TRATTATIVE LIVE ASCOLI Acquisti Haveri (d,) Masini (c, Genoa, pres.) Forte (a, ...

Inter, UFFICIALE: Lazaro torna al Torino. Cifre e comunicati Calciomercato.com

Allenamento oggi a Mailanello per il Milan, prossimo avversario del Torino sabato alle 20,45 a San Siro. Come si legge nel report sul sito ufficiale i rossoneri hanno svolto in palestra un lavoro di..Il Torino batte un colpo di mercato: i granata hanno comunicato l'ufficialità del ritorno di Valentino Lazaro direttamente dall'Inter ...