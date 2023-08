Tiro a volo | Mondiali 2023 | Jessica Rossi in testa nel trap | Pellielo il primo degli azzurri

In archivio la Emir Cup 2023 , che ha assegnato le medaglie e i Trofei per le gare del Mixed Team di Trap e di Skeet. A trionfare nella specialità del 'pull e mark' a imporsi è stato il duo formato da ...Dopo lo Skeet spazio al Trap. Ai Mondiali dia Baku in Azerbaijan, sta per scoccare l'ora di Silvana Stanco. La tiratrice campana è stata la prima, ormai un anno fa, a conquistare la carta Olimpica per Parigi 2024. Grazie al titolo ...Gli ultimi aggiustamenti tecnici in rifinitura, poi si farà sul serio con l'obiettivo Parigi. Da domani, mercoledì 23 agosto, allo Shooting Centre di Baku (AZE), sede dei Mondiali di, scatterà l'ora del trap. In palio otto Carte Olimpiche per i Giochi di Parigi 2024, quattro al femminile e quattro al maschile. La squadra azzurra del Direttore Tecnico Marco Conti, dopo ...

Tiro a volo, Mondiali Baku 2023: Jessica Rossi perfetta dopo tre serie, Italia dominante a squadre nel trap femminile OA Sport

Era accanto al padre che stava guidando la macchina quando l’uomo è stato colto da un malore improvviso, ha portato la mano al petto e detto al figlio che si stava sentendo male prima di accasciarsi ...e nato per celebrare l’eccellenza del Tiro a Volo italiano. La Federazione Italiana Tiro a Volo ha aperto le porte del suo mondo ad imprenditori di successo internazionale, rappresentanti delle ...